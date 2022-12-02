Мостовой о Роналду на ЧМ: «Кто критикует его, тот в футболе не особенно разбирается. Ему уже не 25, но он полностью отдается, глаза горят»

считает, что незаслуженно критикуют за игру на чемпионате мира.

уже вышла в плей‑офф. Возможно, сегодня с Южной Кореей она сыграет вторым составом, как ранее это сделала Франция. С другой стороны, корейцам нужно побеждать, поэтому матч может получиться интересным.

Роналду многие критикуют? Вы знаете, Месси тоже многие критикуют. Но еще отнюдь не скоро кому‑либо покорятся рекорды, установленные этими футболистами! Кто критикует, тот в футболе не особенно разбирается. Понятно, что тому же Роналду уже не 25 лет. Тем не менее, он полностью отдается, у него глаза горят!» – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча португальцев с Южной Кореей, который начнется в 18:00 по московскому времени.

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