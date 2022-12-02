Экс-президент «Ювентуса»: «Инвестиции в Роналду оказались слишком затратными. Его переход должен был приблизить клуб к победе в ЛЧ»
Экс-президент «Ювентуса» считает, что трансфер Криштиану Роналду в 2018-м был ошибкой.
«Аньелли уговорили подписать Роналду, потому что это должно было принести огромный доход от маркетинга и приблизило бы «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Однако Маротта совершенно с этим не согласился и отошел в сторону.
Впоследствии стало ясно, что инвестиции в Роналду оказались слишком затратными.
Тем временем Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Роналду, также втянул «Ювентус» в план с дополнительными инвестициями, которые повлияли на баланс и создали клубу проблемы.
Это не совпадение, если им пришлось привлечь 700 миллионов евро нового капитала», – заявил Джованни Коболли Джильи.
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