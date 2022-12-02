«Зюле – не игрок топ-уровня. Немецкий Магуайр». Ван дер Варт о защитнике Германии

Теги Боруссия Дортмунд Рафаэл ван дер Варт Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Харри Магуайр Никлас Зюле Футбол

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру защитника сборной Германии Никласа Зюле.

«Зюле – не игрок топ-уровня. Это немецкий Харри Магуайр.

У Германии проблемы с обороной», – заявил бывший игрок «Реала» после вылета Германии с ЧМ-2022.

Ван дер Варт о Магуайре: «Если я пойду на матч любителей, то найду 3 игроков его уровня. Я назвал трансфер за 90 млн евро абсурдным, и вся Англия была против меня»

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