«Зюле – не игрок топ-уровня. Немецкий Магуайр». Ван дер Варт о защитнике Германии
Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру защитника сборной Германии Никласа Зюле.
«Зюле – не игрок топ-уровня. Это немецкий Харри Магуайр.
У Германии проблемы с обороной», – заявил бывший игрок «Реала» после вылета Германии с ЧМ-2022.
Ван дер Варт о Магуайре: «Если я пойду на матч любителей, то найду 3 игроков его уровня. Я назвал трансфер за 90 млн евро абсурдным, и вся Англия была против меня»
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