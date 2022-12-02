Баллак о вылете Германии: «С таким футболом далеко не уедешь. Менее талантливые команды доставляют нам проблемы»

раскритиковал систему немецкого футбола после вылета Германии с .

«Вот что бывает, когда нет самокритики. Мы не должны снова совершать ту же ошибку, что и в 2018 году, когда президент Немецкого футбольного союза после вылета только сказал: «DFB и тренерский штаб сейчас все проанализируют». Тогда Лев в итоге остался тренером сборной.

Сейчас нужно задуматься о каждой позиции в DFB, включая должность тренера. С таким футболом далеко не уедешь. Менее талантливые команды, чем Германия, доставляют нам проблемы», – заявил бывший игрок немецкой сборной в эфире MagentaTV.

Чем похожи вылеты Германии Флика и Лева-2018? И почему сейчас за немцев обидно?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ