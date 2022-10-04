Ван дер Варт о Магуайре: «Если я пойду на матч любителей, то найду 3 игроков его уровня. Я назвал трансфер за 90 млн евро абсурдным, и вся Англия была против меня»

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Экс-хавбек «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт раскритиковал защитника Харри Магуайра.

«Если я в воскресенье пойду посмотреть матч любителей, то смогу найти трех футболистов, которые способны играть на его уровне. И я серьезно.

Думаю, каждый день он приходит домой и говорит жене: «Я дерьмово играю, но они хорошо мне платят. Видимо, думают, что я хорош».

Слушайте, я смотрел на то, как Магуайр играл в Лиге наций [в 2019-м], и думал о том, насколько он слаб. Спустя несколько дней его продали за 90 млн евро, и это показалось мне полным абсурдом. Об этом я заявил в эфире Sky Sports, и после этого меня больше никогда не приглашали. Вся Англия была настроена против меня.

А теперь у меня ощущение, будто все вдруг поняли, что он действительно не так и хорош», – сказал ван дер Варт.

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