Гюндоган о вылете Германии с ЧМ: «Слишком легко пропускаем голы, теряем мячи и упускаем моменты. У нас должны быть другие амбиции»

высказался об игре сборной Германии на .

В матче 3-го тура группового этапа турнира в Катаре немцы одержали победу над Коста-Рикой (4:2), но заняли лишь третье место в группе и не вышли в плей-офф.

«Мы слишком легко пропускаем голы, теряем мячи и упускаем голевые моменты. У Германии должны быть другие амбиции, поэтому необходимо внимательно взглянуть на себя.

Мы просто не показали свой максимум как команда, а может быть, и индивидуально. Мы должны задаться вопросом, каковы были причины, и каждый должен посмотреть в зеркало и сказать себе, что этого было недостаточно», – отметил полузащитник .

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