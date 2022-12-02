Гюндоган о вылете Германии с ЧМ: «Слишком легко пропускаем голы, теряем мячи и упускаем моменты. У нас должны быть другие амбиции»
Илкай Гюндоган высказался об игре сборной Германии на ЧМ-2022.
В матче 3-го тура группового этапа турнира в Катаре немцы одержали победу над Коста-Рикой (4:2), но заняли лишь третье место в группе и не вышли в плей-офф.
«Мы слишком легко пропускаем голы, теряем мячи и упускаем голевые моменты. У Германии должны быть другие амбиции, поэтому необходимо внимательно взглянуть на себя.
Мы просто не показали свой максимум как команда, а может быть, и индивидуально. Мы должны задаться вопросом, каковы были причины, и каждый должен посмотреть в зеркало и сказать себе, что этого было недостаточно», – отметил полузащитник «Манчестер Сити».
Экстаз Японии, опустошение Германии, разбитая мечта Коста-Рики. Эмоции самой драматичной группы ЧМ
Киммих о вылетах Германии на ЧМ: «Я ассоциируюсь с этими неудачами. Очень боюсь провалиться в психологическую яму. Худший день в карьере»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии