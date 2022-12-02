Швайнштайгер о вылете Германии с ЧМ-2022: «Разочарован и шокирован. Не вижу, чтобы игроки горели, а не просто наблюдали»

раскритиковал сборную Германии за игру на .

Команда Ханси Флика в четверг обыграла Коста-Рику (4:2), но не вышла из группы, заняв третье место.

«Я очень разочарован и шокирован тем, как прошла игра. Конечно, у нас была тысяча моментов, но все было очень неуверенно, и в целом игра сборной недостаточно хороша.

Когда ведешь в счете, нельзя постоянно давать сопернику веру в то, что он может вернуться. В прошлом у нас этого не было.

В решающие моменты я не вижу, чтобы игроки горели, действовали правильно, были полностью сосредоточены в защите, а не просто наблюдали», – заявил экс-полузащитник немецкой сборной.

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