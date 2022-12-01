ЧМ 2022: Аргентина — Австралия прямая трансляция

Как бы не рассуждали специалисты и болельщики о большой разнице команд в тактической оснащенности, мастерстве футболистов, их опыте, но матч нас ждет любопытный. Сборная Австралии доказала, что не боится любого соперника и терять ей нечего, а аргентинцев в случае поражения ждет вал критики. Матч сборных Аргентины и Австралии пройдет 3 декабря на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райян, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Аргентина — Австралия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.