Скалони недоволен расписанием: «Считаю безумием то, что Аргентина сыграет в 1/8 финала чуть более чем через два дня»

недоволен расписанием матчей .

предстоит сыграть с Австралией в 1/8 финала турнира менее чем через 72 часа после матча с Польшей.

«Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня. Сейчас час ночи, уже завтра мы должны начать подготовку. Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – сказал тренер сборной Аргентины после победы над сборной Польши (2:0).

Матч Аргентины с Австралией состоится 3 декабря в 22:00 по московскому времени.

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