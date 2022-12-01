Месси – самый возрастной игрок с 5+ обводками и 5+ созданными моментами в матче ЧМ. Он побил рекорд Марадоны

стал самым возрастным игроком, сделавшим более 5 обводок в одном матче ЧМ.

В матче против сборной (2:0) в возрасте 35 лет и 159 дней Месси стал самым возрастным игроком, создавшим пять или более моментов и сделавшим пять или более успешных обводок в матче чемпионата мира.

Предыдущий рекорд принадлежал Диего Марадоне в матче ЧМ-1994 против сборной Нигерии.

в 1/8 финала сыграет со сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ