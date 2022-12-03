Аргентина — Австралия, 03.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина — Австралия. Команды вышли с первого места в группе С и второго места в группе D. Игра пройдет в городе Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Рассмотрим коэффициенты на игру плей-офф Чемпионата мира в Катаре.

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Аргентина — Австралия: ставки на победу

Сборные впервые сыграют очный матч на международной арене с 2007 года. В паре есть явный фаворит. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 1,18 на победу Аргентины и 19,00 на успех сборной Австралии. Ничья в матче идет за 6,60. На проход Аргентины в 1/4 финала коэффициент 1,07 и 9,00 на проход Австралии.

Аргентина сделала выводы после стартового поражения от Саудовской Аравии и одержала две победы в двух турах на ЧМ. Это позволило занять первое место в квартете и избежать встречи с Францией в 1/8 финала.

Аргентина — Австралия: ставки на форы

Аргентина обыграла Польшу и Мексику с одинаковым счетом 2:0. Пять мячей сборной Аргентины забили четыре разных игрока, дубль на счету Лионеля Месси. В атаке у аргентинцев могут отличиться разные футболисты. Австралия после поражения от Франции 1:4, одержала две победы со счетом 1:0. Игра с Аргентиной будет ближе по сценарию к матчу с Францией, а не с Данией и Тунисом.

У аргентинской команды есть все шансы на уверенную победу в матче. Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,62 на победу Аргентины с форой -1,5 и 2,35 на победу Австралии с форой +1,5. Австралии будет сложно сдержать мотивированную сборную Аргентины.

Аргентина — Австралия: ставки на тотал

Противостояние команд насчитывает семь матчей и всего в двух встречах было забито три и более гола. У Аргентины 6 игр без поражений: пять побед и одна ничья. Австралия выиграла самый первый очный матч. Букмекеры склоняются к тому, что встреча в рамках ЧМ-2022 получится результативной. Многое зависит от Австралии. Если номинальным гостям удастся забить, то матч будет результативный. В матче с Польшей Аргентина успокоилась после второго гола. Команда Скалони контролировала мяч, но не обостряла игру.

Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,73 на ТБ2,5 и 2,15 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Австралия

 

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТБ2,5

ТМ2,5

Fonbet

1,19

6,60

19,00

1,62

2,35

1,73

2,15

«1хСтавка»

1,195

7,30

18,00

1,66

2,36

1,75

2,205

Winline

1,19

7,00

18,00

1,59

2,31

1,73

2,11

«Лига Ставок»

1,20

6,80

17,00

1,59

2,32

1,71

2,10

PARI

1,19

6,60

19,00

1,62

2,35

1,73

2,15

«Олимпбет»

1,18

7,14

18,75

1,60

2,34

1,73

2,13

«Марафон»

1,188

6,95

17,75

1,61

2,29

1,73

2,18

BetBoom

1,18

7,10

19,88

1,64

2,34

1,76

2,13

«Бетсити»

1,19

7,40

20,00

1,60

2,34

1,75

2,20

Мелбет

1,19

7,15

20,00

1,63

2,33

1,75

2,12

Leon

1,18

6,60

19,20

1,62

2,33

1,73

2,14

«Спортбет»

1,19

6,60

19,00

1,62

2,35

1,73

2,15

Zenit

1,19

7,00

22,00

1,60

2,35

1,75

2,20

 

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