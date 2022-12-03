Аргентина — Австралия, 03.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина — Австралия. Команды вышли с первого места в группе С и второго места в группе D. Игра пройдет в городе Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Рассмотрим коэффициенты на игру плей-офф Чемпионата мира в Катаре.

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Аргентина — Австралия: ставки на победу

Сборные впервые сыграют очный матч на международной арене с 2007 года. В паре есть явный фаворит. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 1,18 на победу Аргентины и 19,00 на успех сборной Австралии. Ничья в матче идет за 6,60. На проход Аргентины в 1/4 финала коэффициент 1,07 и 9,00 на проход Австралии.

Аргентина сделала выводы после стартового поражения от Саудовской Аравии и одержала две победы в двух турах на ЧМ. Это позволило занять первое место в квартете и избежать встречи с Францией в 1/8 финала.

Аргентина — Австралия: ставки на форы

Аргентина обыграла Польшу и Мексику с одинаковым счетом 2:0. Пять мячей сборной Аргентины забили четыре разных игрока, дубль на счету Лионеля Месси. В атаке у аргентинцев могут отличиться разные футболисты. Австралия после поражения от Франции 1:4, одержала две победы со счетом 1:0. Игра с Аргентиной будет ближе по сценарию к матчу с Францией, а не с Данией и Тунисом.

У аргентинской команды есть все шансы на уверенную победу в матче. Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,62 на победу Аргентины с форой -1,5 и 2,35 на победу Австралии с форой +1,5. Австралии будет сложно сдержать мотивированную сборную Аргентины.

Аргентина — Австралия: ставки на тотал

Противостояние команд насчитывает семь матчей и всего в двух встречах было забито три и более гола. У Аргентины 6 игр без поражений: пять побед и одна ничья. Австралия выиграла самый первый очный матч. Букмекеры склоняются к тому, что встреча в рамках ЧМ-2022 получится результативной. Многое зависит от Австралии. Если номинальным гостям удастся забить, то матч будет результативный. В матче с Польшей Аргентина успокоилась после второго гола. Команда Скалони контролировала мяч, но не обостряла игру.

Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,73 на ТБ2,5 и 2,15 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Австралия