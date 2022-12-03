Аргентина — Австралия, 03.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина — Австралия. Команды вышли с первого места в группе С и второго места в группе D. Игра пройдет в городе Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Рассмотрим коэффициенты на игру плей-офф Чемпионата мира в Катаре.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Аргентина — Австралия: ставки на победу
Сборные впервые сыграют очный матч на международной арене с 2007 года. В паре есть явный фаворит. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 1,18 на победу Аргентины и 19,00 на успех сборной Австралии. Ничья в матче идет за 6,60. На проход Аргентины в 1/4 финала коэффициент 1,07 и 9,00 на проход Австралии.
Аргентина сделала выводы после стартового поражения от Саудовской Аравии и одержала две победы в двух турах на ЧМ. Это позволило занять первое место в квартете и избежать встречи с Францией в 1/8 финала.
Аргентина — Австралия: ставки на форы
Аргентина обыграла Польшу и Мексику с одинаковым счетом 2:0. Пять мячей сборной Аргентины забили четыре разных игрока, дубль на счету Лионеля Месси. В атаке у аргентинцев могут отличиться разные футболисты. Австралия после поражения от Франции 1:4, одержала две победы со счетом 1:0. Игра с Аргентиной будет ближе по сценарию к матчу с Францией, а не с Данией и Тунисом.
У аргентинской команды есть все шансы на уверенную победу в матче. Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,62 на победу Аргентины с форой -1,5 и 2,35 на победу Австралии с форой +1,5. Австралии будет сложно сдержать мотивированную сборную Аргентины.
Аргентина — Австралия: ставки на тотал
Противостояние команд насчитывает семь матчей и всего в двух встречах было забито три и более гола. У Аргентины 6 игр без поражений: пять побед и одна ничья. Австралия выиграла самый первый очный матч. Букмекеры склоняются к тому, что встреча в рамках ЧМ-2022 получится результативной. Многое зависит от Австралии. Если номинальным гостям удастся забить, то матч будет результативный. В матче с Польшей Аргентина успокоилась после второго гола. Команда Скалони контролировала мяч, но не обостряла игру.
Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1,73 на ТБ2,5 и 2,15 на ТМ2,5.
Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Австралия
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 1,5
|
ТБ2,5
|
ТМ2,5
|
1,19
|
6,60
|
19,00
|
1,62
|
2,35
|
1,73
|
2,15
|
1,195
|
7,30
|
18,00
|
1,66
|
2,36
|
1,75
|
2,205
|
1,19
|
7,00
|
18,00
|
1,59
|
2,31
|
1,73
|
2,11
|
1,20
|
6,80
|
17,00
|
1,59
|
2,32
|
1,71
|
2,10
|
1,19
|
6,60
|
19,00
|
1,62
|
2,35
|
1,73
|
2,15
|
«Олимпбет»
|
1,18
|
7,14
|
18,75
|
1,60
|
2,34
|
1,73
|
2,13
|
«Марафон»
|
1,188
|
6,95
|
17,75
|
1,61
|
2,29
|
1,73
|
2,18
|
1,18
|
7,10
|
19,88
|
1,64
|
2,34
|
1,76
|
2,13
|
1,19
|
7,40
|
20,00
|
1,60
|
2,34
|
1,75
|
2,20
|
1,19
|
7,15
|
20,00
|
1,63
|
2,33
|
1,75
|
2,12
|
1,18
|
6,60
|
19,20
|
1,62
|
2,33
|
1,73
|
2,14
|
«Спортбет»
|
1,19
|
6,60
|
19,00
|
1,62
|
2,35
|
1,73
|
2,15
|
1,19
|
7,00
|
22,00
|
1,60
|
2,35
|
1,75
|
2,20
Комментарии