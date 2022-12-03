Аргентина — Австралия, 03.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборная Аргентины несмотря на сенсационное поражение в первом туре от команды Саудовской Аравии впоследствии не дала усомниться в свое мастерстве. Где теперь та Саудовская Аравия, а несчастный случай может случиться с любой командой, и пусть он лучше произойдет вот так на групповом этапе. В порядке и Лионель Месси, во втором матче с мексиканцами альбиселесте победили во многом благодаря его усилиям, да и в предыдущей игре с поляками лидер аргентинцев не давал покоя обороне соперника. Аргентина по-прежнему фаворит Чемпионата мира. Что может ей противопоставить сборная Австралии. Ей нужно терпеть, что она с успехом делает, однако делает это она не с топовыми соперниками. Первый матч со сборной Франции показал все уязвимые места «соккеруз». Главный тренер Грэм Арнолд сделал выводы из того поражения, и его команда взяла верх над сборными Туниса и Дании. В результате заслуженное второе место в группе. Матч между сборными Аргентины и Австралии состоится 3 декабря на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райян, начало в 22:00 по московскому времени.

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В особых представлениях команда главного тренера Лионеля Скалони не нуждается. Многие ее сравнивают с той самой Аргентиной Диего Марадоны 1986 года, но сравнения эти не совсем корректные. Все же тогда состав альбиселесте был гораздо более средним по именам, поэтому и считают Марадону гением, поскольку его вклад в тот успех был огромным. Сейчас есть Месси, но у него куда больше звездных партнеров. Пример тому матч со сборной Польши. Авторами голов стали вовсе ни Месси, ни Ди Мария и ни Лаутаро Мартинес, который остался на скамейке запасных, а Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес. Оба игроки английской Премьер-лиги, но тем не менее. Можно сказать добрые слова и в адрес Скалони. Несмотря на критические стрелы по поводу того же Паоло Дибалы, по поводу тактики он упрямо гнет свою линию. Результат налицо, несмотря на поражение в первом туре команда исправила ситуацию, заняла первое место, и где теперь те, кто над аргентинцами смеялся?

Факты и цифры

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионами мира в 1978 и 1986 годах

Команда действующий обладатель Кубка Америки, она победила в Бразилии в 2021 году

В рейтинге ФИФА аргентинцы находится на 3 позиции

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Вот уж кто удивил, так это сборная Австралии. В группе команде прочили роль аутсайдера, но она в ⅛ финала, и это закономерно. Разгромно проиграв первый матч чемпионам мира французам, затем «соккеруз» поочередно победили сборные Туниса и Дании. И не сказать, что австралийцам повезло и победили они вопреки. Наоборот, благодаря! Благодаря своему характеру, организованной игре, отличным контратакам и индивидуальному мастерству игроков, как бы не удивительно звучало это в адрес австралийцев. Да, игра их неброская, порой заставляет скучать, но в футболе порой порядок бьет класс. И вот теперь у них соперник гораздо выше классом. Скептики скажут, мол, мы видели, чем закончилась встреча для «соккеруз» с классной командой. Но Грэм Арнолд точно сделал выводы. Многие ли на них ставили в матче с датчанами, а скандинавы едут домой, заняв последнее место в группе. Если смотреть коэффициенты букмекеров, то сейчас разница на победу команд еще больше, чем в предыдущем матче австралийцев, и почему бу им вновь не посрамить скептиков. Бой аргентинцам они точно дадут.

Факты и цифры

Сборная Австралии четырехкратный обладатель Кубка Океании

Перейдя в Азиатскую федерацию футбола, команда отличилась и тут, выиграв в 2015 году Кубок Азии

В рейтинге ФИФА Австралия занимает 38-ю позицию

Прогноз на матч Аргентина — Австралия

Если нейтральным болельщикам голосовать умом, то очевидно, что у «соккеруз» мало шансов. Они могут сушить игру, но только до поры до времени. Аргентинцы все равно найдут возможность для взятия ворот. Другой вопрос, смогут ли австралийцы забить? Гол Саудовской Аравии в первом туре привел сборную Аргентины в растерянность. Так что те, кто голосует сердцем и хочет сенсации, ставьте на австралийцев.

Если, конечно, вы не испугаетесь коэффициентов. Зато представьте, каким может быть выигрыш. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Аргентины коэффициент 1,20, на выигрыш команды Австралии — 16,00, коэффициент на ничью — 6,80.

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