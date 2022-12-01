Ловрен о том, что Промеса не дисквалифицировали за драку: «Странно! Мне грустно»
Деян Ловрен прокомментировал решение КДК не дисквалифицировать Квинси Промеса за драку.
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по ее итогам судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Соболева, Николсона, Селихова, Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
Промес, участвовавший в драке, не был удален и не получил дисквалификацию. ЭСК РФС признала, что полузащитник красно-белых должен был получить красную карточку.
– Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?
– Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?
– Да, но не Промеса.
– Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.
– Но они смогут принять участие в финале.
– Значит, мы дойдем до финала! – сказал защитник сборной Хорватии и «Зенита».
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