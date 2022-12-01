Ловрен о том, что Промеса не дисквалифицировали за драку: «Странно! Мне грустно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КДК РФС Деян Ловрен Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Деян Ловрен прокомментировал решение КДК не дисквалифицировать Квинси Промеса за драку.

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по ее итогам судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Соболева, Николсона, Селихова, Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Промес, участвовавший в драке, не был удален и не получил дисквалификацию. ЭСК РФС признала, что полузащитник красно-белых должен был получить красную карточку. 

– Знаете ли вы что Барриоса, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России?

– Сложно принять это. Что сказать. Игрокам «Спартака» тоже дали шесть матчей?

– Да, но не Промеса.

– Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно.

– Но они смогут принять участие в финале.

– Значит, мы дойдем до финала! – сказал защитник сборной Хорватии и «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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