Криштиану Роналду: «Португалия хочет занять 1-е место в группе. Для этой команды нет пределов»

заявил о желании занять 1-е место в группе на .

Португалия лидирует в группе Н с шестью очками, на 2-м месте Гана (3 балла). В последнем туре португальцы встретятся с Южной Кореей.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять 1-е место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов.

Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия! 🇵🇹🏽» – написал форвард сборной в соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ