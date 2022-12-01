Криштиану Роналду: «Португалия хочет занять 1-е место в группе. Для этой команды нет пределов»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Криштиану Роналду заявил о желании занять 1-е место в группе на ЧМ-2022.

Португалия лидирует в группе Н с шестью очками, на 2-м месте Гана (3 балла). В последнем туре португальцы встретятся с Южной Кореей.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять 1-е место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов.

Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия! 🇵🇹🏽» – написал форвард сборной Португалии в соцсетях.

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