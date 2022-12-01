Роналду и Надаль инвестировали в открытие ресторана в Дохе

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пау Газоль Рафаэль Надаль Руди Фернандес бизнес ЧМ-2022 деньги Футбол

Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль вместе вложились в ресторан в Катаре.

По информации Mundo Deportivo, Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль объединились с Tatel Group, чтобы инвестировать в ресторан в престижном районе Аль-Маха в Дохе.

Сообщается, что нападающий сборной Португалии и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» вложили в заведение крупную сумму.

Tatel Group принадлежит несколько ресторанов в Испании, Соединенных Штатах и Саудовской Аравии. В компанию инвестировали и другие спортсмены, в частности, баскетболисты Пау Газоль и Руди Фернандес, а также певец Энрике Иглесиас.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные