Роналду и Надаль инвестировали в открытие ресторана в Дохе

Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль вместе вложились в ресторан в Катаре.

По информации Mundo Deportivo, Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль объединились с Tatel Group, чтобы инвестировать в ресторан в престижном районе Аль-Маха в Дохе.

Сообщается, что нападающий сборной Португалии и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» вложили в заведение крупную сумму.

Tatel Group принадлежит несколько ресторанов в Испании, Соединенных Штатах и Саудовской Аравии. В компанию инвестировали и другие спортсмены, в частности, баскетболисты Пау Газоль и Руди Фернандес, а также певец Энрике Иглесиас.