Роналду может не сыграть с Южной Кореей: «Шансы 50 на 50. Посмотрим на его состояние»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Форвард Криштиану Роналду может пропустить матч с Южной Кореей на ЧМ-2022.

«Думаю, шансы 50 на 50, посмотрим. Все будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня и как он будет это делать. Посмотрим, в каком он состоянии.

У нас есть план на случай, если Роналду будет недоступен.

Победить и занять в группе первое место очень важно, потому что в таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», – сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные