Роналду может не сыграть с Южной Кореей: «Шансы 50 на 50. Посмотрим на его состояние»

Форвард Криштиану Роналду может пропустить матч с Южной Кореей на .

«Думаю, шансы 50 на 50, посмотрим. Все будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня и как он будет это делать. Посмотрим, в каком он состоянии.

У нас есть план на случай, если Роналду будет недоступен.

Победить и занять в группе первое место очень важно, потому что в таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», – сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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