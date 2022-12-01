Жорже Жезуш: «Месси и Роналду – лучшие в мире, футбол для них превыше всего. Нет никого на их уровне»

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Жорже Жезуш высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду и Месси, вероятно, играют на последнем чемпионате мира в своей карьере, и они два лучших игрока в мире. Нет никого другого на их уровне.

Лучшие игроки в мире достигают этого уровня только благодаря любви к игре, как Пеле и Марадона. Другие могут приблизиться к ним по качеству, но все равно не достигают этого уровня, потому что они ценят другие вещи в жизни.

Для Роналду и Месси футбол превыше всего», – сказал главный тренер «Фенербахче».

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