Жорже Жезуш: «Месси и Роналду – лучшие в мире, футбол для них превыше всего. Нет никого на их уровне»

Жорже Жезуш высказался о и .

«Роналду и Месси, вероятно, играют на последнем чемпионате мира в своей карьере, и они два лучших игрока в мире. Нет никого другого на их уровне.

Лучшие игроки в мире достигают этого уровня только благодаря любви к игре, как и . Другие могут приблизиться к ним по качеству, но все равно не достигают этого уровня, потому что они ценят другие вещи в жизни.

Для Роналду и Месси футбол превыше всего», – сказал главный тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ