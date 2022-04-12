Аньелли могут отстранить от футбола на год, Де Лаурентиса – на 11 месяцев. «Юве» и «Наполи» завышали данные о стоимости проданных игроков

Президентов и могут отстранить от футбола.

Такое наказание запросил прокурор Федерации футбола Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что оба клуба предоставляли недостоверные сведения о продаже игроков, завышая суммы.

Обвинение просит отстранить президента «Юве» на 1 год, спортивного директора туринцев Федерико Керубини – на 6 месяцев и 20 дней, вице-президента клуба и генерального директора Маурицио Арривабене – на 8 месяцев, бывшего директора клуба Фабио Паратичи, в данный момент работающего в «Тоттенхэме» – на 16 месяцев и 10 дней. Также обвинение требует оштрафовать «Ювентус» на 800 тысяч евро.

Президент «Наполи» может быть отстранен от футбольной деятельности на 11 месяцев и 5 дней, его жена, сын и дочь – на 6 месяцев и 10 дней, генеральный директор неаполитанцев Андреа Киавелли – на 9 месяцев и 15 дней. На клуб могут наложить штраф в размере 329 тысяч евро.