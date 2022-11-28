«Зенит» заработал минимум 68,9 млн рублей призовых за групповой этап Кубка России, ЦСКА и «Спартак» – по 77 млн. «Урал» получит 86,5 млн – больше всех

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Факел Краснодар деньги Футбол

Стало известно, какие призовые получат команды РПЛ за участие в Фонбет Кубке России.

При расчете призовых учитываются доходы за участие в турнире, победы, а также гарантированные выплаты за плей-офф. После группового этапа по сумме заработанных призовых лидирует «Урал» – клуб получит от организаторов 86,5 млн рублей. Команда выступила лучше всех среди команд РПЛ, набрав 14 очков и одержав 5 побед.

«Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА и «Краснодар» заработали по 77 млн рублей. «Зенит», вышедший в плей-офф с третьего места в группе, получит от организаторов минимум 68,9 миллионов рублей. Меньше всех заработали «Факел» и «Химки» – они не одержали на групповом этапе ни одной победы и получат только базовые 28,2 миллиона рублей.

Определились все участники плей-офф Кубка России. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» в верхней сетке, «Зенит» – в нижней

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные