«Зенит» заработал минимум 68,9 млн рублей призовых за групповой этап Кубка России, ЦСКА и «Спартак» – по 77 млн. «Урал» получит 86,5 млн – больше всех
Стало известно, какие призовые получат команды РПЛ за участие в Фонбет Кубке России.
При расчете призовых учитываются доходы за участие в турнире, победы, а также гарантированные выплаты за плей-офф. После группового этапа по сумме заработанных призовых лидирует «Урал» – клуб получит от организаторов 86,5 млн рублей. Команда выступила лучше всех среди команд РПЛ, набрав 14 очков и одержав 5 побед.
«Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА и «Краснодар» заработали по 77 млн рублей. «Зенит», вышедший в плей-офф с третьего места в группе, получит от организаторов минимум 68,9 миллионов рублей. Меньше всех заработали «Факел» и «Химки» – они не одержали на групповом этапе ни одной победы и получат только базовые 28,2 миллиона рублей.
Определились все участники плей-офф Кубка России. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» в верхней сетке, «Зенит» – в нижней
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