«Неверно думать, что Аргентина теперь чемпион. С Австралией легко не будет». Скалони после 2:0 с Польшей

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги игры с Польшей (2:0).

«Мы довольны тем, как сыграли. Было нелегко, нужно было добиваться победы в матче с командой, которую устраивали два результата.

Было тяжело, но мы играли правильно. Не всегда все получается, но продолжение поиска удачных решений себя в итоге оправдывает.

На ЧМ все матчи сложные. Нас обыграла Саудовская Аравия – никто такого не ожидал. В футболе надо идти от матча к матчу. Можно проиграть даже тогда, когда играешь хорошо. И тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается.

Польша хорошо играет на контратаках, но мы ей не позволили этого. Мы скорее забивали благодаря своей игре, чем ошибкам соперника.

Мы не являемся претендентами на что-либо. Мы крепкая команда, которая собирается бороться до конца, но неверно думать, что из нашей сегодняшней победы следует чемпионство», – сказал Скалони.

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