КДК РФС рассмотрит драку в матче «Зенит» – «Спартак»: «Изучим все нарушения»

КДК РФС изучит все нарушения в матче «Зенит» – «Спартак».

«КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи. Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», – сообщили в службе коммуникации РФС.

В конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России произошла массовая драка футболистов. Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, и (все – «Зенит»), а также , и (все – «Спартак»).

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