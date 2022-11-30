Йорди Кройфф: «Барса» и Месси должны снова сойтись. Не хватает последнего объятия между клубом и игроком»

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Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

«И я, и президент понимаем, что нужно сблизиться с такой легендой. «Барса» и Месси должны снова сойтись. Это может произойти после окончания его [игровой] карьеры.

Но ясно, что последнего объятия между клубом и игроком огромного масштаба не хватает. Они этого заслуживают», – сказал Йорди Кройфф в эфире RAC1. 

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Он перешел в «ПСЖ» свободным агентом. 

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