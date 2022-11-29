Хави: «Кто бы не хотел тренировать Месси? Он все еще номер один. Роналду также входит в число 3-5 лучших игроков мира»
Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Если Месси захочет, то, конечно, сможет вернуться в «Барсу» в определенный момент. Кто бы не хотел тренировать его?
Он по-прежнему номер один. Криштиану Роналду также по-прежнему входит в число 3-5 лучших игроков на планете», – сказал главный тренер «Барселоны».
Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года. Он перешел в «ПСЖ» свободным агентом.
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