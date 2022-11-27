«Месси или Роналду? Гави или Мусиала? Мне не нравится говорить о том, кто из них лучше. Мусиала один из великих талантов нового поколения». Подольски о Джамале

не стал сравнивать Джамала Мусиалу и .

– Что вы думаете о Мусиале?

– Он талантлив, но все еще молод, и ему нужно время. Он уже демонстрирует свои качества в «Баварии», он растет, он не типичный немецкий игрок.

Он – скорость, он – дриблинг, и он – один из великих талантов нового поколения. Он доставит национальной команде массу удовольствия в ближайшие годы.

– Гави выиграл приз Golden Boy. Они сравнимые игроки?

– Да, конечно. Почему нет? Конечно, кому-то больше нравится стиль Мусиалы, а кому-то – Гави. Мы можем заострить внимание на мелких деталях их игры, но, в конце концов, это два великих футбольных таланта.

Мне не нравится говорить о том, кто из них лучше. Месси или Криштиану? Гави или Мусиала? Можно сосредоточиться на процентах, если у кого-то из них лучший процент паса или дриблинга, или если он быстрее.

Но они разные, они играют на разных позициях, в разных стилях и в разных системах. Не всегда можно сравнивать, кто лучше и какой игрок лучше другого. Они все великолепны, и именно поэтому мы должны быть рады видеть их в таком матче, – сказал бывший нападающий сборной , выступающий за «Гурник».

Сегодня сборные и Германии встретятся во 2-м туре группового этапа . Начало матча – в 22:00 по московскому времени.