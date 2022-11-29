Месси в «Барсе» – утопия. Отношения с Лапортой все еще холодные, и у клуба нет места в зарплатной ведомости для Лео (Marca)

, скорее всего, не вернется в «Барселону».

По информации Marca, возвращение 35-летнего аргентинца из «ПСЖ» в «Барсу» – это утопия.

Дело в том, что отношения у Месси и президента каталонцев по-прежнему холодные, несмотря на то, что оба публично пытаются сглаживать острые углы.

Кроме того, «Барсу» также сдерживает финансовый фактор. У клуба нет места в зарплатной ведомости для Месси.

Проблема в том, что следующим летом для «Барселоны», вероятно, снова будет действовать правило 1/4 (финансовое ограничение, согласно которому клуб , превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных – прим. Sports.ru). В январе 2023-го на клуб, после активации финансовых рычагов, распространяется правило 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро).

По этой причине руководители «блауграны» думали о том, чтобы подписать нападающего зимой, однако парижане не хотят отпускать игрока, а если согласятся, то только за огромные деньги.

В то же время настроен на продление контракта с Лео.

«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали