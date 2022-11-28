Лапорта о будущем Месси: «Не буду комментировать. У Лео контракт с «ПСЖ», я уважаю и его, и клуб»

оценил шансы на возвращение в «Барселону».

«Он навсегда в истории «Барсы», всегда в наших мыслях, но я не собираюсь комментировать его будущее и ситуацию с его контрактом.

У Месси контракт с , и я хочу проявить уважение как к игроку, так и к клубу», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали