Лапорта о будущем Месси: «Не буду комментировать. У Лео контракт с «ПСЖ», я уважаю и его, и клуб»
Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
«Он навсегда в истории «Барсы», всегда в наших мыслях, но я не собираюсь комментировать его будущее и ситуацию с его контрактом.
У Месси контракт с «ПСЖ», и я хочу проявить уважение как к игроку, так и к клубу», – сказал президент «Барселоны».
«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали
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