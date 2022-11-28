Лапорта о будущем Месси: «Не буду комментировать. У Лео контракт с «ПСЖ», я уважаю и его, и клуб»

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Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Он навсегда в истории «Барсы», всегда в наших мыслях, но я не собираюсь комментировать его будущее и ситуацию с его контрактом.

У Месси контракт с «ПСЖ», и я хочу проявить уважение как к игроку, так и к клубу», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали

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