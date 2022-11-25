«ПСЖ» предлагает Парижу 40 млн евро за «Парк де Пренс». Стадион оценили в 350 млн в городском департаменте

хочет выкупить стадион «Парк де Пренс».

По данным L’Équipe, столичный клуб сделал Парижу предложение в 40 миллионов евро.

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан сообщил, что «ПСЖ» заинтересовал в покупке стадиона для проведения работ по расширению арены. Городские власти сказали клубу сделать предложение, но получили слишком низкое.

По словам людей из окружения компании Qatar Sports Investment, владеющей «ПСЖ», городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро. В другом исследовании цифра составляет 200 миллионов евро.

«ПСЖ» сделал такое низкое предложение, поскольку инвестировал 85 миллионов евро в реконструкцию стадиона к Евро-2016, а также в связи с тем, что клуб арендовал его на 30 лет.

Высказывания президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи в среду о возможном уходе со стадиона можно рассматривать как способ убедить Париж снизить запрашиваемую цену.