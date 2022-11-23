Американские инвесторы намерены выкупить до 15% акций «ПСЖ»

Американский инвестиционный фонд намерен выкупить часть акций «ПСЖ».

Несколько недель назад неназванный американский инвестиционный фонд заявил о намерении выкупить часть капитала «ПСЖ». По информации L’Equipe, доля выкупа составит от 10 до 15%.

На данный момент говорить о соглашении сторон преждевременно, однако даже в случае, если сделка состоится, говорить о возможном уходе катарских владельцев из клуба в будущем не приходится.

«ПСЖ» полностью принадлежит компании Qatar Sports Investments, владеющей клубом с 2011 года. По данным Forbes, «ПСЖ» оценивается почти в 3 миллиарда евро.

Владельцы «ПСЖ» отклонили предложение на 4+ млрд евро: «Не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Думаем о разных предложениях»