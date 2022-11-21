Владельцы «ПСЖ» отклонили предложение на 4+ млрд евро: «Не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Думаем о разных предложениях»

Владельцы отклонили предложение о продаже клуба.

«[Нам давали] более 4 млрд евро. Мы не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы думаем о разных предложениях.

Люди думают, что у «ПСЖ» есть только деньги, и мы их тратим... Это неправда. Если у вас есть компания, то вам нужно вкладывать деньги, и это касается бизнеса и футбола. Мы купили клуб за 70 миллионов евро, и сейчас он стоит более 4 миллиардов евро.

У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Делаем ли мы хороший проект? Я думаю, что да.

В футболе ты принимаешь решения, и ты можешь принять неправильные решения. Мы честны, мы делаем все, что в наших силах. Мы вывели клуб из того состояния, в котором он был, туда, где он находится сегодня, и я думаю, что мы должны гордиться», – сказал .