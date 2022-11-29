Латорре вступился за Месси после слов Канело: «Абсурдный национализм не имеет ничего общего с духом футбольного матча»

Экс-форвард Аргентины вступился за в споре с Саулем Альваресом.

После матча 2-го тура группового этапа было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

« нужно пересмотреть свою позицию. Он использовал футбольный и человеческий престиж Месси, чтобы вызвать эмпатию.

Абсурдный национализм не имеет ничего общего с духом футбольного матча», – написал бывший нападающий «Бока Хуниорс» .

«Лучше нам с ним не встречаться👊🏻👊🏻🤬🔥»: чемпион мира по боксу угрожает Месси – все из-за футболки сборной Мексики

Скандал с мексиканским боксером👊🏻 получил продолжение: появилось фото аккаунта Месси с футболкой сборной Мексики, надетой на швабру😱