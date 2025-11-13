Мостовой о матче с Перу: «Смотрел одним глазом, интереса никакого к этим матчам. Проиграют или выиграют – что дальше? Разве что устроить концерт, чтобы порадовать болельщиков»

Александр Мостовой: никакого интереса к играм сборной у меня нет.

Александр Мостовой признался, что не испытывает интереса к матчам сборной России.

В среду команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Игру смотрел одним глазом, интереса никакого к этим играм лично у меня нет. Какой смысл от этих матчей? Проиграют или выиграют — что дальше?

Ни задач, ни целей у этих матчей. Разве что устроить концерт, чтобы хоть как-то порадовать болельщиков», – сказал бывший полузащитник сборной России.