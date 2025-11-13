Блогерша, похожая на Холанда, о сравнении с футболистом: «Сперва я назвала его лицо «колхозным», но это были первые секунды принятия. Не считаю его страшным, но внешность необычная»

Похожая на Холанда блогерша: сперва я назвала его лицо «колхозным».

Блогер Александра Катрич рассказала о том, как обрела известность из-за внешнего сходства с форвардом «Ман Сити » Эрлингом Холандом .

В комментариях под постами девушки иностранцы публиковали фотографии норвежца, а в России ее прозвали «сестра Холанда».

– Саш, какой была первая реакция, когда ты поняла, что происходит?

– Отрицание. Пойми, что я тогда чувствовала: четыре года работаю моделью, полгода веду блог – а мне начинают писать, что я похожа на мужчину-футболиста! Думаю: «Что вообще такое?!» Не хотела в это верить. Даже немного оскорбилась.

– После отрицания пришло принятие?

– Присмотрелась и поняла – реально есть общие черты. Крупный нос, пухлые губки, узко посаженные глаза.

– Саш, ты считаешь Холанда симпатичным?

– Сперва я назвала его лицо «колхозным», но это были первые секунды принятия. Не считаю Холанда страшным. У него нормальная внешность. Тем более, раз я на него похожа, странно говорить, что Холанд – некрасивый. Но его внешность можно назвать необычной. Это бросается в глаза и запоминается, – сказала Александра.