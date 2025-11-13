18

Камбоджа хочет сыграть с Россией: «Готовы провести матч у нас. Это будет лучше»

Камбоджа хочет сыграть со сборной России.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Камбоджи Ват Чамроен выразил желание провести футбольный матч со сборной России.

«Мы бы хотели провести товарищескую игру с Россией. Футбол – популярный вид спорта везде, в том числе в Камбодже. Если у нас будет возможность провести товарищеский матч с россиянами, это будет прекрасно.

Ждем, когда у нас появится возможность провести футбольный матч. Мы готовы сыграть в России. Готовы и пригласить сборную России приехать в Камбоджу, чтобы также провести матч у нас. Это будет лучше», – сказал Чамроен.

В среду команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче. 15 ноября сборная России примет Чили. 

