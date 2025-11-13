Okko проведет трансляции сегодняшних матчей в формате аудиодескрипции в рамках акции к Международному дню слепых. Это поддержка инициативы незрячего автора Трибуны

Okko проведет акцию в поддержку незрячих и слабовидящих.

Онлайн-кинотеатр Okko проведет трансляции сегодняшних матчей в стиле аудиодескрипции.

13 ноября, в Международный день слепых, Okko будет показывать все футбольные трансляции исключительно с комментарием в стиле аудиодескрипции. Каждый из комментаторов приблизит свою манеру описания происходящего на поле к тифлокомментированию, что позволит следить за матчами болельщикам с ограничениями по зрению.

Также в рамках акции Okko добавит на логотип эффект «размытия». До 16 ноября каждый матч будет начинаться с информационной заставки, призванной привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения.

Акция Okko проводится в рамках поддержки инициативы незрячего с рождения болельщика Федора Замыцкого. 11 ноября он обратился на Трибуне Спортса” ко всем футбольным комментаторам с призывом в Международный день слепых сделать трансляции более доступными, с более подробным описанием эпизодов – голов, фолов, опасных моментов, – чтобы незрячие и слабовидящие болельщики могли полнее воспринимать игру. Инициативу также поддержали комментаторы Дмитрий Шнякин и Денис Казанский .