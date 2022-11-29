Аргентинский боксер Мартинес вступился за Месси: «Канело, я не видел, чтобы ты злился на Бивола»

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе отреагировал на намерение Канело Альвареса избить Лионеля Месси за неосторожное обращение с футболкой сборной Мексики.

«Кто-то может рассказать или объяснить Месси, кто такой Канело? Эй, Канело, что-то я не видел, как ты злишься на Бивола», – написал Мартинес в соцсетях.

Сауль Альварес: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

Агуэро – Канело о Месси и майке Мексики: «Футболки всегда валяются на полу – из-за пота. Лео собирался снять бутсу и случайно задел ее»