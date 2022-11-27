«В таких матчах нужны яйца. Почему бы Германии не победить? Испания – топ-команда, но очень молодая». Кан об игре ЧМ-2022
Оливер Кан высказался о предстоящем матче между сборными Испании и Германии.
Команды встретятся в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Игра состоится сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.
«В таких матчах нужны яйца. После вылета на последнем чемпионате мира игроки оказались в шатком положении.
Почему бы нам не обыграть Испанию? Это топ-команда, но при этом очень молодая. Победа может положительно сказаться на остальной части турнира», – сказал генеральный директор «Баварии» в эфире Bild TV.
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