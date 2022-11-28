Федун о драке «Спартака» и «Зенита»: «Наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира»

поделился мнением о драке футболистов «Спартака» и .

Игроки команды устроили потасовку после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России.

«Кто первый начал бить ногой? Родригао – зачинщик. И все остальное понеслось.

Все понимают, что судья [Владимир Москалев] должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч.

Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего, в Кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет.

А так – болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием.

С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира. Пусть даже с такой не очень красивой стороны», – сказал бывший владелец .

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, началось со стычки Промес-Барриос