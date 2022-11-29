Кейруш упомянул стрельбу в школах и расизм в США, говоря об инциденте с флагом Ирана в соцсетях

Карлуш Кейруш обратил внимание на проблемы насилия в школах и расизма в США.

Перед матчем сборных Ирана и США на тренера иранцев попросили ответить на вопрос об отношении к тому, что в соцсетях американской сборной появился флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики.

В сборной США объяснили, что такое изображение было опубликовано, чтобы показать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека».

«Мы много раз говорили, что солидарны по вопросам всех гуманитарных проблем. Но у нас единое мнение о проблемах по всему миру, где бы то ни было.

Если говорить о правах человека, расизме, гибели детей из-за стрельбы в школах – мы солидарны со всеми. Но наша миссия – дарить улыбку на 90 минут», – сказал Кейруш.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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