В соцсетях сборной США выложили изображение с флагом Ирана без эмблемы Исламской Республики – возможно, из-за протестов в стране

Сборная США показала флаг сборной Ирана без эмблемы Исламской Республики.

В социальных сетях американской команды появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа . При этом на флаге нет эмблемы Исламской Республики – там только зеленая, белая и красная полосы.

Предположительно, это связано с протестами, которые проходят в Иране на протяжении последних месяцев.

Сборные США и Ирана проведут встретятся в 3-м туре групповой стадии. Матч состоится 29 ноября.