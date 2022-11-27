В соцсетях сборной США выложили изображение с флагом Ирана без эмблемы Исламской Республики – возможно, из-за протестов в стране
Сборная США показала флаг сборной Ирана без эмблемы Исламской Республики.
В социальных сетях американской команды появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа ЧМ-2022. При этом на флаге Ирана нет эмблемы Исламской Республики – там только зеленая, белая и красная полосы.
Предположительно, это связано с протестами, которые проходят в Иране на протяжении последних месяцев.
Сборные США и Ирана проведут встретятся в 3-м туре групповой стадии. Матч состоится 29 ноября.
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