Селюк о Ротенберге в «Локо»: «К декабрю будет видно. Большинство жуликов в клубе убрали, слава богу»
Агент Дмитрий Селюк высказался по поводу обудущего Бориса Ротенберга.
После завершения карьеры экс-защитник «Динамо», «Ростова», «Локомотива» Борис Ротенберг пока не определился с будущим местом работы. Сообщалось, что он может стать спортивным директором «Локо».
– Безусловно, Борис хотел бы находиться в «Локомотиве» и приносить пользу клубу, который он знает не понаслышке, изнутри, – говорит Селюк. – Слава богу, в клубе происходят большие перемены и большинство жуликов убрали. Посмотрим, пока еще рано говорить.
До декабря, думаю, в «Локомотиве» будут определенные движения. Я считаю, что Борис – очень достойная фигура. Он претендует только на то, чтобы работать в клубе и приносить ему пользу. А какая будет должность, зависит от переговорного процесса. К декабрю будет видно.
– Не проще ли попробовать с «Сочи»?
– Понятно, что «Сочи» есть. Но Москва – это Москва, а Сочи – это Сочи.
– Борис хочет остаться в столице?
– Не то чтобы он хотел или не хотел. Просто когда ты полностью в клубе, знаешь весь коллектив, это другое дело. Если пойти в другой клуб, там должна быть определенная внутренняя адаптация. В первую очередь он хотел бы работать в «Локомотиве», – сказал агент Ротенберга.
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