Плутник против назначения Ротенберга спортивным директором «Локомотива» («РБ Спорт»)

против назначения Бориса Ротенберга спортивным директором .

Об этом сообщает «РБ Спорт». Ранее «Локомотив» объявил об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора. По данным источника, с высокой долей вероятности его сменит Ротенберг, весной покинувший команду в качестве футболиста.

По информации «РБ Спорт», Ротенберг является креатурой своего отца Бориса Ротенберга-старшего, который хорошо знаком с главой РЖД Олегом Белозеровым и лоббирует кандидатуру сына перед Плутником.

При этом сам Плутник, который является председателем совета директоров «Локомотива», выступает против назначения, поскольку Ротенберг-младший может получить расширенные полномочия с правом подписи.

По этой причине новый менеджер, как отмечается, сможет зайти в «Локомотив» либо при договоренности обеих сторон, либо после смены председателя совета директоров.