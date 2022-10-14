«Ротенберг в разграблении «Локо» точно не участвовал бы. Он будет работать во благо клуба, а не своего кармана». Селюк о посте для Бориса

заявил о желании получить менеджерскую должность в «Локомотиве».

– Будет ли теперь принято в «Локомотиве» положительное решение по Борису Ротенбергу в качестве спортивного директора клуба?

– Сегодня только пришел Нагорных. Честно – я не знаю. Но считаю, что Борис оптимальная фигура. Он в системе клуба, работает, порядочный и честный человек, который дорожит своей репутацией.

Он будет работать во благо клуба, а не во благо своего кармана, образно говоря, не будет пытаться украсть на Раконьяце 500 тысяч. Но сейчас ситуация зависит от руководства РЖД – как они решат, так и будет.

– А у Бориса есть желание получить менеджерскую должность? Вы с ним общались по этому поводу?

– Конечно, желание есть. То, что он будет работать в футболе, – это однозначно. И, безусловно, ему хотелось бы быть в «Локомотиве», где он завершал карьеру. Это есть в традициях многих клубов. Тем более больших.

Думаю, если бы Плутник взял его ранее консультантом или вице‑президентом, то Борис точно бы не дал так разгуляться Цорну по рынку.

Возьмите все эти истории – с Раконьяцем, Мампасси, Бека‑Бека... Все это говорит о том, что люди вообще считать не умеют и образование не имеют никакого. А Боря, кстати, учился и финансово‑экономический институт в Питере заканчивал. У него есть высшее образование.

Он бы просто не давал ходу тем решениям, которые пробивались. Возможно, поэтому его назначение и оттягивалось. В принципе же, и Плутник мог его назначить.

Цорн это даже подтверждал – говорил про должность координатора [в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба]. Просто они боялись Борю. Он бы точно не участвовал в разграблении клуба, – сказал Селюк.