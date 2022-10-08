Селюк поддержал кандидатуру Ротенберга на пост спортдира «Локо»: «А кого брать, жулика очередного? Боря будет стараться делать как лучше, а не грабить, как Цорн»

высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга спортивным директором «Локомотива».

, занимавший эту должность, был уволен после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир (0:4). Сообщалось, что московский клуб рассматривает вариант с назначением на этот пост Ротенберга.

«Я считаю, что – самая оптимальная фигура на пост спортивного директора . Если его назначат, то я буду рад.

Он из клуба, изнутри, он знает все проблемы и детали коллектива. Ему не нужно время на адаптацию. Он готов к работе в «Локомотиве». Он дорожит своей репутацией и любит это клуб!

А кого брать, жулика очередного? У Бори есть репутация. Он будет стараться делать как лучше, а не как Цорн – грабить», – сказал агент бывшего защитника железнодорожников.