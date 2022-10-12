Томислав Дуймович: «Ротенберг – работяга и профессионал. Он хочет доказать всему миру и народу России, что он никому просто так не уступит»

вспомнил период совместной игры за с .

– В «Динамо» вы были вместе с Борисом Ротенбергом. Как он выглядел?

– Мы с Борей близко общались, он несколько раз приглашал меня к себе домой на обед. До сих пор общаемся.

Боря – работяга и профессионал с большой буквы, который всегда хочет доказать всему миру и народу России, что он никому просто так не уступит. Первым приходил на тренировки, последним уходил. Все в команде понимали, что в борьбе этот парень не подведет.

– Как игроки относились к тому, что он при всем старании и колоссальной работе является сыном влиятельного человека?

– Понятно, что могли пошутить немного. Как‑то поставили его машину, которую он недавно купил, в центр поля. Он очень удивился после тренировки. Но при этом все понимали ситуацию. Человек не виноват, что его папа в хороших отношениях со многими в спорте и в футболе. Боря отлично влился.

Самое главное, что коллектив в «Динамо» у нас был очень сильный – топовая атмосфера, выигрывали практически все матчи. Приятные воспоминания.

Тогда мы вообще много шутили – не только над Борей. Помню, один игрок не мог пойти домой, потому что всю его одежду унесли и кроссовки забрали. Хорошее было время, – сказал бывший игрок сборной Хорватии.