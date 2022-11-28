Диего Форлан: «России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»

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Диего Форлан оценил шансы сборной России добиться успеха на чемпионате мира в Катаре.

«Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала участие», – сказал бывший форвард сборной Уругвая.

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