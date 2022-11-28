Диего Форлан: «России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»
Диего Форлан оценил шансы сборной России добиться успеха на чемпионате мира в Катаре.
«Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала участие», – сказал бывший форвард сборной Уругвая.
Дюков об отстранении России: «Политическое решение. УЕФА учтет решения МОК и других федераций, если они будут приняты»
Каррера о российских болельщиках: «Одни из самых громких в мире. Катар недосчитался ярких людей»
Комментарии