Диего Форлан: «России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»

оценил шансы сборной России добиться успеха на чемпионате мира в Катаре.

могла бы хорошо выступить на в Катаре, если бы принимала участие», – сказал бывший форвард сборной .

Дюков об отстранении России: «Политическое решение. УЕФА учтет решения МОК и других федераций, если они будут приняты»

Каррера о российских болельщиках: «Одни из самых громких в мире. Катар недосчитался ярких людей»