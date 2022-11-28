Карпин о том, что Россия мало забивает: «Ман Сити» и «Барсе» тоже тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, собравшаяся за 2 дня до матча»

ответил на вопросы об игре сборной России.

Команда не забила Таджикистану и в товарищеских матчах. Обе игры завершились со счетом 0:0.

– Когда сборная едет на чемпионат мира, то задача понятна – результат. А какая задача была сейчас?

– Серьезно? Это нужно еще раз объяснять? Хорошо, рассказываю. Когда нас отстранили, мы решили посмотреть ребят, которые на подходе. Собрать еще и тех, кто уже был с нами, чтобы никто не забывал требования сборной. Можете называть сборы просмотровыми. Когда смотреть, если не сейчас?

– После двух матчей на 0:0 вопросов к нападающим больше, чем к защите?

– Каждый и обороняется, и атакует. Все понравились в оборонительных действиях. Да, конечно, были ошибки в плане тактических перестроений, но по желанию выполнять установку и дисциплине – нет никаких вопросов.

– А как вам интервью Баринова, который дважды сказал, что о голах нужно спрашивать с нападающих?

– Назовите это подколкой, если хотите. Потом они все вместе сидели в самолете, спокойно общались и во что-то играли. Как раз Баринов с Соболевым. По-моему, еще с Джикией и Глебовым. Это чтобы вы ничего себе не придумывали.

– Год назад вы говорили, что настраивать футболистов – это бред и абсурд. Сейчас сборная находится в необычных условиях. Ваша позиция не изменилась?

– Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения. Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?

– По самоотдаче претензий не было в последних двух матчах?

– Все эти разговоры, будто кто-то не выкладывается, будто нет горящих глаз – с этим абсолютно не согласен. Если взять матч с , то только это и было – запредельное желание.

– А чего не хватало в первую очередь?

– Созидания. Нужно понимать, что создавать всегда сложнее, чем разрушать. Так в любой команде. Даже в той, где футболисты годами вместе тренируются. Возьмите хоть «Манчестер Сити», хоть «Барселону», кого хотите – даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, которая собралась за два дня до матча, – сказал главный тренер сборной России.