Карпин об игре России: «Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Дмитрия Губерниева.

Комментатор «Матч ТВ» высказался о выступлении сборной России в товарищеских матчах с Узбекистаном и Таджикистаном так: «Вы обалдели? Нормально себя чувствуете сейчас? Миллионы зарабатывая в клубах, так играть за сборную!»

– Тренера сборной России почти всегда хейтят. Неважно, есть результат или нет. Неважно, там Слуцкий, Черчесов или Карпин. Это сборная такая? Болельщики такие? Тренеры такие?

– Так происходит во всем мире. Хейтят, когда команда не побеждает. Когда выигрываешь, то все нормально.

С Киргизией играли хуже, много моментов допустили у своих ворот, но победили – 2:1. Через день все забыли. Болельщику нужен результат.

Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное. Не обалдел, а именно балдел, – сказал Карпин.

Губерниев о матче России и Узбекистана: «Тоска! Ничего интересного, зато много футболистов могут смело сказать: я игрок сборной!»

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