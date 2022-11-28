Дюков об отстранении России: «Политическое решение. УЕФА учтет решения МОК и других федераций, если они будут приняты»

в Катаре обсуждал возвращение России в международные турниры.

– Я для этого туда и полетел. Кстати, я не был в составе российской делегации – как писали многие. Я летал в Катар по приглашению ФИФА: был на матче открытия, но главной целью было встретиться с руководителями национальных ассоциаций и международными футбольными федерациями. Поэтому возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов, которые я обсуждал.

Что касается поддержки наших в CAS со стороны юристов, то с этим проблем нет. На нашей стороне работают квалифицированные юристы. Они проделали хорошую работу. Мы с вами понимаем, что то решение, которое было принято, это политическое решение.

– Что еще может помочь нашему футболу вернуться в официальные соревнования?

– Какие-то решения со стороны МОК, как и решения со стороны других спортивных федераций. Если эти решения будут приняты, то европейская футбольная федерация учтет эти решения, – сказал глава .