Депутат Терюшков об РФС в Азии: «Россия – восточная страна, но стоит ли нам оставаться в федерациях, ведущих русофобскую политику?»

Депутат РФ Роман Терюшков высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Здесь нужно понимать такую вещь, на какой части света находится наша страна. Россия – страна восточная, мы ближе к этим странам, нежели европейским.

Наш президент ранее уже говорил, что мы должны создавать с нашими партнерами различные спортивные ассоциации.

Но что касается АФК, то нужно понимать, что они все равно находятся в юрисдикции . А они в свою очередь выполняют рекомендации , которые направлены против России и Беларуси. Это никуда не делось.

Я думаю, что лучше стоит задуматься о таком моменте: стоит ли нам оставаться в тех федерациях, которые ведут русофобскую, агрессивную политику?

Может быть, нам стоит создать свои ассоциации? Это будет правильный шаг. Посмотрим, какие решения примут руководители РФС», – сказал Терюшков.

РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»