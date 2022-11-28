Соболев о голе Ришарлисона Сербии: «Хороший, я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

прокомментировал гол Ришарлисона в матче против (2:0).

– Смотрите чемпионат мира?

– Пару матчей. Дания – Франция, например.

– – Сербия?

– Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.

– Такие только Джикия забивает в сборной.

– И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил – после подачи с фланга, – сказал нападающий и сборной России.

Вааааааау! Супергол Ришарлисона со всех ракурсов: тончайшая обработка, прыжок и удар через себя