Соболев о голе Ришарлисона Сербии: «Хороший, я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

Теги Спартак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Тоттенхэм ЧМ-2022 Ришарлисон Александр Соболев Футбол

Александр Соболев прокомментировал гол Ришарлисона в матче ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

– Смотрите чемпионат мира?

– Пару матчей. Дания – Франция, например.

– Бразилия – Сербия?

– Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.

– Такие только Джикия забивает в сборной.

– И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил – после подачи с фланга, – сказал нападающий «Спартака» и сборной России.

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