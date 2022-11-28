Соболев о голе Ришарлисона Сербии: «Хороший, я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»
Александр Соболев прокомментировал гол Ришарлисона в матче ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
– Смотрите чемпионат мира?
– Пару матчей. Дания – Франция, например.
– Бразилия – Сербия?
– Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.
– Такие только Джикия забивает в сборной.
– И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил – после подачи с фланга, – сказал нападающий «Спартака» и сборной России.
Вааааааау! Супергол Ришарлисона со всех ракурсов: тончайшая обработка, прыжок и удар через себя
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